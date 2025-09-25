ليفربول يعاقب مهاجمه هوجو إيكيتيكي بعد طرده أمام ساوثهامبتون

اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي إجراءً تأديبيًا ضد مهاجمه الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب طرده في مباراة كأس كاراباو أمام ساوثهامبتون.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول قررت خصم راتب أسبوعين من اللاعب، إلى جانب توبيخ شديد تعرض له داخل غرفة الملابس، في إطار العقوبة الموقعة عليه بعد الواقعة.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1 تسجيل إيكيتيكي الهدف الثاني للفريق، إلا أن احتفاله بخلع القميص كلفه الحصول على البطاقة الصفراء الثانية ليُطرد مباشرة بعد الهدف.

من جانبه، انتقد المدرب الهولندي آرني سلوت تصرف لاعبه، واصفًا ما قام به بـ"السلوك الغبي والسخيف"، خصوصًا أن الطرد سيؤدي إلى غياب إيكيتيكي عن مواجهة كريستال بالاس المقبلة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.