تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

روني يحسم الجدل: لا أكره رونالدو وأعتبره عبقريا

رونى ورونالدو
رونى ورونالدو
إسلام مقلد

خرج واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد وهدافه التاريخي، عن صمته، لينفي تماماً ما تردد خلال السنوات الماضية عن وجود كراهية أو خلاف شخصي مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن ما يجمعه به هو الاحترام والإعجاب بما حققه في مسيرته.

تصريحات روني جاءت خلال مقابلة مطولة مع زميله السابق ريو فيرديناند عبر قناته على "يوتيوب"، حيث قال: "الناس تظن أنني أكره رونالدو، لكنني أحبه، وأراه عبقرياً. لقد استمتعت حقاً باللعب إلى جانبه، وما قدمه لكرة القدم مذهل".

وكانت علاقة روني ورونالدو أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما انتقد المهاجم الإنجليزي زميله السابق خلال عودة "الدون" إلى مانشستر يونايتد (2021-2022)، مطالباً إياه حينها بتقبل الجلوس على مقاعد البدلاء، الأمر الذي دفع رونالدو للرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق شهير على صورة جمعت روني وجيمي كراجير قائلاً: "اثنان غيوران".

لكن روني حرص على توضيح الصورة، مضيفاً: "ظن البعض أنني أكرهه، فقط لأنني قلت إن ميسي أفضل منه، لكنني أحترم رونالدو بشدة، فهو مقاتل على أرض الملعب".

وكشف أيضاً عن طبيعة العلاقة التي جمعتهما قائلاً: "كنا أصدقاء مقربين، والناس ستجد صعوبة في تصديق ذلك. رونالدو لديه شيء في عقله يتمثل في العقلية والذكاء، بشكل يفوق كل من رأيته طوال حياتي في كرة القدم، كما أنه يتمتع بموهبة فريدة".

بهذا التصريح، يكون روني قد أغلق باب التكهنات حول وجود خلافات شخصية بينه وبين رونالدو، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي حول أفضلية اللاعبين لا يعني انعدام الاحترام أو وجود عداوة.

