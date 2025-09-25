بعد الخسارة.. الدردير يوجه رسالة مثيرة لزيزو قبل مباراة القمة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة مثير للاعب أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وكتب الدردير : "نفسي يلعب الماتش عشان نشوف اللحظة اللي الأرض نفسها مش هتساع حسرته وهو جوه الملعب بعد الخسارة".

اقترب أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي في التدريبات الجماعية عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود في الدوري مساء الثلاثاء المقبل.

ويخوض زيزو تدريبات المستبعدين من مباراة حرس الحدود ومن ثم ينضم للتدريبات الجماعية بدايًة من يوم الأربعاء في حال تجاوزه الاختبار الطبي والفحوصات الطبية.

وينتظر الجهاز الفنينتائج الفحوصات الطبية لمعرفة موقف زيزو النهائي من مباراة القمة.

ويخضع زيزولفترة علاج مكثفة صباحًا ومساءًا بجانب متابعته مع طبيب الأهلي وطبيب اخر خارج النادي في محاولة منه للحاق بمباراة القمة.