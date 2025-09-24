«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن الأفضل للنادي الأهلي في الوقت الحالي هو خروج أحمد سيد "زيزو" على سبيل الإعارة، حتى يستعيد مستواه الفني بشكل كامل.

وأضاف ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار، أن ضغط السوشيال ميديا والخوف من رد فعل جماهير الزمالك كانا سببًا رئيسيًا في تعقيد موقف إدارة القلعة البيضاء، الأمر الذي أدى في النهاية إلى رحيل اللاعب مجانًا إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأشار إلى أن أمنيته أن يصدر اتحاد الكرة قرارات واضحة تساعد الأندية المصرية على وضع نظام محدد لرواتب اللاعبين، أسوة بما يحدث في الدوري السعودي.

وأوضح أن الدوري السعودي يوزع عوائد البث بشكل منظم، حيث يحصل كل نادٍ على 40٪ بالتساوي، بجانب 10٪ وفقًا لتطوير الفئات العمرية، و10٪ أخرى مرتبطة بالرخص الآسيوية، بينما يتم توزيع باقي المبلغ حسب ترتيب الفريق في جدول الدوري بنهاية الموسم.