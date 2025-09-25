مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر

شن مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا على حالة الانقسام داخل صفوف القلعة الحمراء، بعد المشهد الذي جمع بين ياسر إبراهيم ومروان عطية خلال المباراة الأخيرة.

وقال عبد الغني خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "لقطة ياسر إبراهيم ومروان عطية بتوضح أن أوضة اللبس في الأهلي متفرتكة، ومفيش لاعب في الكرة بيقيم نفسه، زمان كنا بنلعب ومكناش نعرف إذا كنا كويسين ولا لأ، خصوصًا إن اللي حصل على الجائزة زميله ومن نفس الفريق مش من الفريق المنافس".

وتطرق عبد الغني إلى غياب أحمد سيد "زيزو" عن الأهلي، قائلًا: "غياب زيزو مؤثر جدًا، دا لاعب بـ100 وشوية مليون، لاعب مميز وكان ممكن يخوض لقاء الزمالك بأقصى تركيز علشان يثبت أنه صفقة ناجحة".

وأضاف: "لأول مرة مبقاش عندي توقع لمباراة قمة، الأهلي وحش والزمالك وحش، الفريقان لم يقدما الأداء المنتظر في الفترة الأخيرة".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلًا: "لاعب الجونة محمد عماد كان الأجدر بجائزة رجل المباراة، لعب ركلة حرة عالمية وبعدها سجل هدف رائع يستحق الإشادة".