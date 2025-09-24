زيزو ودونجا جاهزان لمباراة القمة..تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي جاهزية اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي و نبيل عماد دونجا نجم الزمالك لمباراة القمة .



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"زيزو ودونجا جاهزان لمباراة القمة".

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عمل فحوصات طبية لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه في مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر.. فحوصات طبية لدونجا خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه أمام الأهلي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.