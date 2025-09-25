قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة
أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة
إيمان طلعت

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي، أن الإمام محمد مصطفى المراغي – شيخ الأزهر الأسبق – كان من أبرز رواد التجديد والإصلاح في العصر الحديث، حيث جمع بين العلم الراسخ والبصيرة النافذة والشخصية المؤثرة. وأوضح أن مسيرته العلمية بدأت منذ صغره عندما التحق بالأزهر الشريف وتلقى العلم على كبار علمائه، وعلى رأسهم الإمام محمد عبده الذي ترك أثرًا عميقًا في منهجه الفكري والإصلاحي.

جاد ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ندوة فكرية عُقدت بمركز ماسبيرو للدراسات بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وأكاديمية ماسبيرو، مساء اليوم الخميس بعنوان: «الشيخ المراغي.. قراءة معاصرة في إرث الإصلاح بعد 80 عامًا»، وذلك بقاعة الدكتور عبد القادر حاتم بمبنى ماسبيرو، وبرعاية الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشارك في الندوة عدد من العلماء والمفكرين، أ.د. عبد الفتاح العواري عضو المجمع وعميد كلية أصول الدين السابق، أ.د. عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف ومن أسرة الإمام المراغي، أ.د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

وأشار الجندي إلى أن الإمام المراغي حصل على شهادة العالمية في سن مبكرة، ثم بدأ التدريس بالأزهر قبل أن يتولى مناصب قضائية رفيعة في السودان ومصر، لافتًا إلى أن شخصيته لاقت احترامًا كبيرًا حتى من القوى الاستعمارية، حيث وصفه حاكم السودان بأنه "من دهاة العالم".

واستعرضت الأمين العام أبرز إنجازات الإمام المراغي الإصلاحية، ومنها: تأسيس لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1935م لتكون مرجعًا شرعيًا للأفراد والهيئات، إنشاء قسم للوعظ والإرشاد سنة 1928م لنشر الثقافة الإسلامية في الأقاليم، وضع نواة أولية لفكرة مجمع البحوث الإسلامية من خلال وحدة البحوث والثقافة الإسلامية عام 1945م، كما تناول المشاركون موقف الإمام المراغي التاريخي من القضية الفلسطينية، حين حذر من المخاطر الصهيونية في الثلاثينيات، مؤكدين أن الأزهر الشريف ظل ثابتًا في دعمه للشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال تهويد الأرض المقدسة.

وسلَّط «الجندي» الضوء على أبرز مؤلفات الإمام المراغي، ومنها: الأولياء والمحجورون، تفسير جزء تبارك، ورسالة الزمالة الإنسانية التي كتبها لمؤتمر الأديان في لندن عام 1936م، فضلًا عن بحوثه في التشريع الإسلامي ومقالاته العديدة في قضايا الإصلاح.

وفي ختام كلمته، شدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على أن الأزهر الشريف سيظلُّ عبر تاريخه الممتد منارة للوسطية والتجديد المسؤول، وأن استدعاء سيرة الإمام المراغي بعد ثمانية عقود من رحيله يعكس الحاجة الدائمة إلى فكر العلماء المجددين في مواجهة تحديات الحاضر.

من جانبه، أعرب الكاتب أحمد المسلماني خلال استقباله الأمين العام وعدد من علماء الأزهر ووعاظه عن تقديره لمشاركة الأزهر الشريف في هذه الندوة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للإعلام تولي اهتمامًا خاصًا بتوثيق سير أعلام الفكر الوسطي، وإبراز جهودهم في مسيرة الإصلاح والتجديد.

