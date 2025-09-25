بطلب من فليك.. برشلونة يخطط لضم مهاجم جديد لتعويض رحيل ليفاندوفسكي

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة الإسباني بدأ متابعة أحد نجوم الدوري الألماني، تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة المقبلة، بناءً على توصية من المدير الفني هانز فليك.

ويبحث النادي الكتالوني عن مهاجم صريح مع اقتراب عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نهايته، حيث ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل، وسط مؤشرات قوية بعدم التجديد، وفي ظل غياب البدائل باستثناء فيران توريس، تزداد الحاجة إلى ضم مهاجم جديد يقود الخط الأمامي.

التقارير أشارت إلى أن برشلونة يضع الغيني سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند، على رأس قائمة اهتماماته في سوق الانتقالات الصيفي القادم. فليك أبدى إعجابه الكبير بإمكانيات المهاجم الغيني، معتبرًا إياه خيارًا مناسبًا لخلافة ليفاندوفسكي.

جيراسي يقدم مستويات لافتة مع دورتموند، سبقها تألق بارز بقميص شتوتجارت، حيث أثبت قدرته على تسجيل الأهداف بشكل مستمر. كما أن صفقة انتقاله لن تكلف خزينة برشلونة مبالغ ضخمة، على عكس بعض الأسماء الأخرى المرشحة مثل الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.