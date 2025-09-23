جوارديولا يوضح سبب غياب عمر مرموش عن مواجهة هدرسفيلد في كأس الرابطة

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن غياب المهاجم المصري عمر مرموش عن مباراة هدرسفيلد تاون في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية جاء لظروف خاصة، مشيرًا إلى أن اللقاء كان فرصة جيدة لمشاركته.



وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت:"مباراة هدرسفيلد كانت مناسبة لإشراك عمر مرموش، لكن الأمر لم يتم كما خططنا له."



وأضاف المدرب الإسباني أن الجهاز الفني اضطر إلى خوض المباراة بتشكيل مختلف عن باقي المنافسات بسبب ضغط المباريات وكثرة الغيابات بين صفوف الفريق.



وعن موقف إيرلينج هالاند، أوضح جوارديولا:"هالاند اكتفى بتدريبات استشفائية بالأمس، ولم يحضر اليوم سواء أمامي أو أمام باقي اللاعبين، والأمر يتوقف على مدى جاهزيته للعودة قبل فترة التوقف الدولي."