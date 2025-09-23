قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
ديني

وزير التعليم السوداني: شعبنا يحمل في قلبه حبًّا خاصًّا للإمام الأكبر والأزهر الشريف

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني
شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني
محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد مضوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العلمي والبحثي.

وفي بداية اللقاء، أعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه للشعب السوداني الشقيق في ضحايا حادث الهجوم الإرهابي على مسجد "الفاشر" الأليم، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن الشعبين المصري والسوداني تربطهما علاقات تاريخية قوية، تتمتع بخصوصية فريدة وعمق كبير.

وأضاف، أن الأزهر الشريف حريص على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في دولة السودان في كافة المجالات الدعوية والتعليمية والبحثية، داعيًا الله تعالى أن يخرج السودان من محنته في أقرب وقت ممكن، وأن ينعم الله عليه بنعم السلام والأمن.

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني

من جهته، وجه وزير التعليم العالي السوداني الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه من طلاب السودان الدارسين في الأزهر الشريف، وعلى تقديمه الدعم الدائم لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لكل ما يواجههم من مشكلات.

وأكد أن الشعب السوداني يحمل في قلبه حبًّا خاصًّا له وللأزهر الشريف، وأن خريجي الأزهر في السودان يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانهم، ويقومون بجهود كبيرة في تعزيز السلم المجتمعي.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر السودان الشعب السوداني طلاب السودان وزير التعليم العالي السوداني

