"مبادرة ازرع".. الوادي الجديد: زرعنا 412 ألف فدان قمح

أكد الدكتور أمجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن مبادرة أزرع نفذت منذ 3 سنوات بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس السيسي، ووزير الزراعة ووزيرة التضامن الإجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تلك المبادرة هذا العام بحوالي 26 ألف فدان، بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا برتوكول تعاون يهدف إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة أزرع، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.

وتابع أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الإستراتيجية المهمة، على رأسها محصول القمح، لافتا: “زرعنا 412 ألف فدان قمح”.