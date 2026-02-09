قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
"مبادرة ازرع".. الوادي الجديد: زرعنا 412 ألف فدان قمح

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور أمجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن مبادرة أزرع نفذت منذ 3 سنوات بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس السيسي، ووزير الزراعة ووزيرة التضامن الإجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تلك المبادرة هذا العام بحوالي 26 ألف فدان، بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا برتوكول تعاون يهدف إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة أزرع، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.

وتابع أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الإستراتيجية المهمة، على رأسها محصول القمح، لافتا: “زرعنا 412 ألف فدان قمح”.

