مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
أخبار البلد

الزراعة: تخفيض 50% من أسعار خدمات الميكنة لأبناء سيناء وسرعة توفير التقاوي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء في مستهل الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والتنموية التابعة لمركز بحوث الصحراء بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وحضر اللقاء المهندس مجدي عبدالله المستشار الفني للوزير، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، فضلا عن عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك لدعم قطاع الزراعة في أرض الفيروز، تماشياً مع خطة الدولة الشاملة لتنمية سيناء، كما تم الاستماع الى نواب البرلمان بالمحافظة، للتعرف على مطالب أهالي سيناء، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والجهود التنموية، وسبل تذليل العقبات وعلاج المشكلات.

وأكد وزير الزراعة إن سيناء تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن الغذائي المصري، وتوجيهات القيادة السياسية واضحة بتقديم كافة التسهيلات لدمج أبناء سيناء في المنظومة الإنتاجية الزراعية، لافتا إلى أن وزارة  لن تبخل بأي دعم يمكن تقديمه لأبناء سيناء، والمساهمة في جهود الدولة المصرية لتنمية الأرض الغالية.

ووجه وزير الزراعة بتخفيض  نسبة 50% من اسعار كافة خدمات الميكنة الزراعية لجميع مزارعي سيناء، فضلا عن دعم المحافظة بالمزيد من آلات الميكنة الزراعية، التي قد يحتاجها المزارعون، فضلا عن سرعة توفير الاحتياجات اللازمة من مستلزمات الإنتاج الزراعي، من تقاوي وشتلات جيدة، واسمدة، فضلا عن التيسير على مزارعي المحافظة.

وفي سياق متصل، وجه "فاروق"، مركز بحوث الصحراء بالدعم العاجل لزراعات الزيتون في شمال سيناء، واستمرار توزيع الشتلات المتميزة، وتعزيز الصناعات القائمة على استخلاص زيت الزيتون،  مع فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجات سيناء من زيت الزيتون في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لاستثمار السمعة الطيبة والجودة الفائقة التي يتمتع بها إنتاج "أرض الفيروز" من زيت الزيتون عالميا، وبما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمزارعين ويدعم سلاسل القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي.

ووجه وزير الزراعة أيضا بتكثيف حملات الدعم الفني والميداني لمكافحة سوسة النخيل، بصورة مستمرة، مشدداً على ضرورة توفير المبيدات وأجهزة الحقن اللازمة لمزارعي النخيل، مع تدشين فرق رصد واستجابة سريعة لضمان السيطرة الكاملة على أي بؤر إصابة، والتوسع في البرامج الإرشادية لتعريف أهالي سيناء بأحدث طرق الوقاية والعلاج لحماية هذا المحصول الاستراتيجي، لافتا إلى أهمية تعزيز جهود الإرشاد الزراعية وتدريب المزارعين، وصقل وتنمية المهارات، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المراكز البحثية والمزارعين، لاستفادة من خدمات الدعم، ونقل التوصيات الفنية الزراعية الحديثة والجيدة.

ومن جانبه، اشاد  اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بالتعاون المثمر والجاد مع وزارة الزراعة، والتنسيق المستمر لدعم مزارعي سيناء وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، وذلك باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بالمحافظة.

الزراعة وزير الزراعة سيناء شمال سيناء بحوث الصحراء

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

