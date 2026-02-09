قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
توك شو

الثوابت المصرية في القرن الأفريقي.. رسائل الدعم والسيادة الكاملة للصومال

مصر والصومال
مصر والصومال
هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة هبة البشبيشي خبير الشئون الأفريقية، أن زيارة الرئيس الصومالي بالأمس كانت زيارة مهمة جدا، مشيرة إلى أن مسألة القرن الإفريقي يشهد تطورات وتغيرات حقيقية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الصومال دولة مهمة جدا، سواء لمدخل قناة السويس أو مسألة أمن البحر الأحمر بالكامل، موضحة انها شهدت نوع من التوترات السياسية غير المفهومة بالفترة الماضية.

وتابعت: “الدولة الصومالية هو إنتاج طبيعي للحياة الإنسانية فى هذه المنطقة، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك إعتراف دولي بها”.

الصومال القرن الإفريقي الرئيس الصومالي

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

