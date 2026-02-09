الثوابت المصرية في القرن الأفريقي.. رسائل الدعم والسيادة الكاملة للصومال

أكدت الدكتورة هبة البشبيشي خبير الشئون الأفريقية، أن زيارة الرئيس الصومالي بالأمس كانت زيارة مهمة جدا، مشيرة إلى أن مسألة القرن الإفريقي يشهد تطورات وتغيرات حقيقية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الصومال دولة مهمة جدا، سواء لمدخل قناة السويس أو مسألة أمن البحر الأحمر بالكامل، موضحة انها شهدت نوع من التوترات السياسية غير المفهومة بالفترة الماضية.

وتابعت: “الدولة الصومالية هو إنتاج طبيعي للحياة الإنسانية فى هذه المنطقة، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك إعتراف دولي بها”.