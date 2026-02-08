اللواء أيمن عبد المحسن: الدولة المصرية وضعت خطوطا حمراء في الصومال

أكد اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن الدولة المصرية وضعت خطوط حمراء في الصومال.



وأضاف اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مصر تحذر من تقسيم اصومال والبعد عن الشرعية والقانون الدولي في هذا السياق، مستدركا أن إسرائيل لها أهداف من الاعتراف بأرض الصومال وإيجاد لها منفذ في هذه المنطقة.

وتابع اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن من ضمن الثوابت الإسرائيلية التحكم في الممرات الملاحية والعمل على إنشاء منفذ على منطقة حيوية لتهديد مصر.