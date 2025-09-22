قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يوافق على استقبال البطلة آية السيد وتلبية احتياجاتها.. اعرف قصتها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبال البطلة آية السيد مهنى، الأولى على المكفوفين في الشهادة الإعدادية الأزهرية، في محافظة سوهاج.

وقال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في منشور على فيس بوك: عرضت اليوم حالة الطالبة البطلة آية السيد مهنى على فضيلة الإمام فقرر على الفور استقبالها وتكريمها عند حضورها للقاهرة لمتابعة العلاج وتلبية كافة احتياجاتها.

بدوره، كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الطالبة آية السيد مهني ابنة قرية شطورة بمركز طهطا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين لعام 1446هـ/2025م بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وذلك تقديرًا لتفوقها وإرادتها الصلبة في مواجهة التحديات.

الطالبة آية على كرسي العلاج

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة "آية"، مؤكدًا أن قصتها تمثل نموذجًا مشرفًا للإرادة والتحدي، ورسالة أمل لكل طلاب مصر وخاصة من ذوي الهمم، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية ودعم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات.

يذكر أن "آية" فقدت بصرها عقب خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالصعاب، لكنها لم تستسلم وتمكنت من استكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر الشريف، وحفظت العديد من أجزاء القرآن الكريم، حتى استطاعت أن تتفوق على مستوى المحافظة.

محافظ سوهاج يستقبل الطالبة آية

وأكدت أسرة الطالبة أن تكريمها من قبل محافظ سوهاج اليوم يعد رسالة تقدير معنوية كبيرة لها، ويعكس اهتمام المحافظة برعاية المتفوقين والاحتفاء بهم، فيما عبرت الطالبة "آية" عن سعادتها البالغة بالتكريم، مؤكدة أنها تتمنى لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي تعتبره قدوتها.

وفي ختام التكريم، وجه المحافظ التهنئة للطالبة وأسرتها، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتفوق، وأن تكون نموذجًا ملهمًا لأبناء المحافظة ومصر كلها.

شيخ الأزهر الأزهر الشريف البطلة آية السيد مهنى الشهادة الإعدادية الأزهرية السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

سر الدعاء

سر الدعاء وأهمية اللجوء إلى الله عند الشدائد.. كنوز إيمانية لا تغفل عنها

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: النبي أول من طبق قيمة الإيثار بقوله "أمتي أمتي".. صور

الإفتاء

نقصان مروءة.. الإفتاء: لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت بين ذوي رحم

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد