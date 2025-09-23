المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام طالبة في الصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة بشبين القناطر ، بقيام مدير المدرسة بمضايقتها أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ اعترف المتهم خلال استجوابه بأنه كان يستهدف الفتيات اللاتي يواجهن مشكلات أسرية أو يفتقدن الرقابة العائلية حتى يضمن عدم كشف أمره بسهولة، حيث إنها ليست الواقعة الأولى.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن واقعة مضايقة الفتاة المنسوبة إلى مدير مدرسة بإحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة جرت داخل مدرسة خاصة، وليست تابعة للتعليم الحكومي، مؤكدا أنه فور على المديرية بالواقعة تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيقات في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المناسبة عقب صدور قرار النيابة.



كما أكدت "تعليم القليوبية"، أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي واقعة تمس الطلاب أو تهدد سلامتهم، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح حفاظا على القيم التربوية والبيئة التعليمية الآمنة.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س"، 15 سنة، مقيمة بقرية طحانوب، للمضايقة من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف"، 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفا محمولا، والتعرض لها بالمضايقة، لكنها رفضت تصرفاته فضربته مدافعة عن نفسها، قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.