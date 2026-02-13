الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد لموسم 2025/26

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد إقامة مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2025/26، بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الـ32، التي تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

ويشهد دور الـ32 مشاركة 32 فريقًا، من بينهم عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول، مانشستر سيتي، آرسنال، وتشيلسي، إلى جانب أندية أخرى تسعى لمواصلة مشوارها في أعرق البطولات الإنجليزية.

كان مانشستر يونايتد قد ودّع البطولة مبكرًا من دور الـ64 بعد خسارته أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، ليحجز الأخير بطاقة التأهل إلى الدور التالي ويضرب موعدًا مع ليفربول.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن مراسم قرعة دور الـ16 ستُقام يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك قبل انطلاق مباراة برينتفورد وماكليسفيلد.

ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور الـ16 في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، حيث تتواصل المنافسة على اللقب في واحدة من أقدم البطولات في تاريخ كرة القدم.