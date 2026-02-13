قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
زبون الميكروباص سرق عامود النور .. بيان عاجل من النقل بسبب فيديو صادم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد لموسم 2025/26

حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد إقامة مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2025/26، بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الـ32، التي تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

ويشهد دور الـ32 مشاركة 32 فريقًا، من بينهم عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول، مانشستر سيتي، آرسنال، وتشيلسي، إلى جانب أندية أخرى تسعى لمواصلة مشوارها في أعرق البطولات الإنجليزية.

كان مانشستر يونايتد قد ودّع البطولة مبكرًا من دور الـ64 بعد خسارته أمام برايتون بهدفين مقابل هدف، ليحجز الأخير بطاقة التأهل إلى الدور التالي ويضرب موعدًا مع ليفربول.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن مراسم قرعة دور الـ16 ستُقام يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك قبل انطلاق مباراة برينتفورد وماكليسفيلد.

ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور الـ16 في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، حيث تتواصل المنافسة على اللقب في واحدة من أقدم البطولات في تاريخ كرة القدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

