قائمة بيراميدز في مواجهة باور دينامو بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة باور ديناموز بطل زامبيا في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز تأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في صدارة المجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات وقبل الجولة الأخيرة.