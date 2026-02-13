حارس بيراميدز: نسعى للفوز على باور ديناموز رغم حسم صدارة المجموعة

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز على أهمية مباراة باور ديناموز بطل زامبيا في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على الرغم من التأهل للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة هذه المواجهة.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

أوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز يسعى لختام هذا الدور بفوز مهم معنويا وفنيا، لأنه من الضروري ختام المباريات بانتصار من أجل التحضير جيدا للمرحلة المقبلة الهامة من البطولة.

أشار إلى أن الفريق مقبل على مباريات مهمة للغاية في دوري الأبطال وكذلك الدوري المحلي ومن الضروري أن يشارك جميع اللاعبين من أجل تجهيزهم بدنيا وفنيا للمرحلة المقبلة الهامة والمواجهات القوية.

يذكر أن بيراميدز تأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في صدارة المجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات وقبل الجولة الأخيرة.