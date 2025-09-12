الإصابة تبعد عمر مرموش عن مانشستر سيتي لعدة أسابيع



كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن حجم إصابة النجم المصري عمر مرموش ومدة غيابه عن الملاعب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة استعدادًا لديربي مانشستر أمام يونايتد.



تعرض مرموش لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026. ولم يستمر اللاعب سوى 9 دقائق فقط في اللقاء قبل أن يغادر الملعب، ليحل مكانه أسامة فيصل.



تصريحات جوارديولا

أوضح جوارديولا أن مرموش سيغيب "لبضعة أسابيع" على أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد موعد عودته بدقة، مرجحًا إمكانية لحاقه بالمباريات إما قبل أو بعد التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.



المباريات التي سيغيب عنها مرموش



وحسب تصريحات المدرب الإسباني، من المتوقع أن يغيب المهاجم المصري عن 7 مباريات لمانشستر سيتي، تبدأ بديربي مانشستر أمام يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، مرورًا بمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، ثم آرسنال في الدوري، وهدرسفيلد تاون في كأس كاراباو، يليها مباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد.



موعد العودة المحتمل

قد تكون مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم 18 أكتوبر المقبل هي محطة عودة مرموش، إذا أثبتت الفحوصات الطبية جاهزيته.



تأثير على منتخب مصر

غياب مرموش قد يمتد أيضًا إلى فترة التوقف الدولي المقبلة، ما يعني غيابه عن مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات المونديال، وهما اللقاءان اللذان يحتاج خلالهما الفراعنة إلى نقطتين فقط لضمان التأهل رسميًا.