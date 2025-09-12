قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
الإصابة تبعد عمر مرموش عن مانشستر سيتي لعدة أسابيع

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن حجم إصابة النجم المصري عمر مرموش ومدة غيابه عن الملاعب،  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة استعدادًا لديربي مانشستر أمام يونايتد.


تعرض مرموش لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026. ولم يستمر اللاعب سوى 9 دقائق فقط في اللقاء قبل أن يغادر الملعب، ليحل مكانه أسامة فيصل.


تصريحات جوارديولا
أوضح جوارديولا أن مرموش سيغيب "لبضعة أسابيع" على أن يخضع لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد موعد عودته بدقة، مرجحًا إمكانية لحاقه بالمباريات إما قبل أو بعد التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.


المباريات التي سيغيب عنها مرموش


وحسب تصريحات المدرب الإسباني، من المتوقع أن يغيب المهاجم المصري عن 7 مباريات لمانشستر سيتي، تبدأ بديربي مانشستر أمام يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، مرورًا بمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، ثم آرسنال في الدوري، وهدرسفيلد تاون في كأس كاراباو، يليها مباريات بيرنلي وموناكو وبرينتفورد.


موعد العودة المحتمل
قد تكون مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم 18 أكتوبر المقبل هي محطة عودة مرموش، إذا أثبتت الفحوصات الطبية جاهزيته.


تأثير على منتخب مصر
غياب مرموش قد يمتد أيضًا إلى فترة التوقف الدولي المقبلة، ما يعني غيابه عن مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات المونديال، وهما اللقاءان اللذان يحتاج خلالهما الفراعنة إلى نقطتين فقط لضمان التأهل رسميًا.

