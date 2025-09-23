قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة

حسام الحارتي

مرت 70 دقيقة من لقاء الأهلي وحرس الحدود المُقامة حالياً باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري  والنتيجة التعادل 2_2.

أحرز إسلام أبو سليمة هدف تعادل حرس الحدود في شباك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة اللقاء ٢-٢
 ونجح إسلام أبو سليمة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٥٣ بعدكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود من ركلة ركنية ارتطمت بطاهر محمد طاهر وسكنت الشباك.

نجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدما على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري
المصري الممتاز.

 أحرز نيتس جراديشار هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمد حمدي زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك.


وشهدت الدقيقة ٣٧ هدف ملغى لصالح حرس الحدود بعد تسلل على محمد حمدي زكي نتيجة لتمركز خاطئ خلف دفاع المنافسين.

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٤٥+٢ من ركلة جزاء.  وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش. خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. خط الهجوم: نيتس جراديشار. 
 

الأهلي وحرس الحدود لقاء الأهلي وحرس الحدود بطولة الدوري المصري

