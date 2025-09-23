أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة

أبـــو العينيـــن:

• الرئيس السيسي يبنى حضارة مصر الحديثة ونجح في مضاعفة مساحة المعمور إلى 14%

• نجاحات القطاع الخاص في مصر لم تكن لتحدث لولا دعم الدولة وتشجيعها

• ما قامت به مصر خلال السنوات الـ 10 الأخيرة نموذجًا يحتذى به للكثير من الدول

• إفريقيا لديها ثروات هائلة تحتاج الترويج الجيد لها وبناء براند جديد في سوق الاستثمار



شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا اليوم في النسخة الرابعة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها Unstoppable Africa والذى تنظمه مبادرة الأعمال العالمية لأفريقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذى افتتحه أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة وتحدث فيه العديد من الرؤساء الأفارقة وكبار المسئولين بما فيهم جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ودوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا و ناندي ندايتواه رئيسة جمهورية ناميبيا ونغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ومحمود يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والعديد من قادة الشركات الأفريقية والعالمية والخبراء.

وعرض أبو العينين في كلمته تجربة مصر الناجحة في التنمية خلال السنوات الـ 10 الماضية مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الامن والأمان لمصر رغم الفوضى التي تضرب المنطقة وأنه ينفذ مشروع طموح لتحقيق انطلاق اقتصادي كبير.

وأشار الى أن مصر نجحت في عهد الرئيس السيسي في مضاعفة مساحة المعمور من 6% والذي عشنا عليه لآلاف السنين إلى 14% لنبني بلد جديد، مشيرا الى ما أدى اليه هذا من فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق قيمة مضافة عالية من أراضي الدولة أضيفت الى الثروة القومية.

وأشار إلى تجربة مصر الناجحة في تطوير البنية التحتية حيث تم إنفاق أكثر من 500 مليار دولار على الطرق والموانئ والسكك الحديدية والطاقة مما أدى لدفع الاستثمار وتخفيض تكاليف الانتاج وتحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات العالمية الخاصة بالبنية التحتية.

كما أشار إلى تجربة مصر في مضاعفة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 128 منهم 7 جامعات دولية و12 جامعات تكنولوجية.

وأشاد بمبادرة الرئيس السيسي ’’ الرواد الرقميون‘‘لتدريب 5 آلاف شاب وشابة سنويًا عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علوم البيانات، تطوير البرمجيات.

وأكد أبو العينين أن نجاحات الشركات في مصر لم تكن لتحدث لولا دعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص.

وأشار الى أن ما قامت به مصر خلال السنوات الـ 10 الأخيرة هي نموذج يحتذى للعديد من الدول.

وعرض أبو العينين تجربة مجموعة كليوباترا في التنمية مشيرا الى أنهها تجربة بدأت من قلب الصحراء المصرية لتصبح من أكبر الشركات العالمية في مجالها.

مشيرا الى أنه منذ 40 عاما قرر إقامة مصنع في وسط الصحراء في العاشر من رمضان حيث لا بنية أساسية أو تمويل أو معرفة تكنولوجية أو خطوط إنتاج، لكن توجه الدولة في هذه الفترة كان تشجيع القطاع الخاص والصناعة. مضيفا الى أنه نجح خلال 3 سنوات في مضاعفة انتاج المصنع 10 أضعاف ثم أنشأ مصنع بعد آخر ليصبح الآن هناك مجمع صناعي متكامل يضم 18 مصنع تصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة ويعمل به أكثر من 30 ألفا.

وأضاف أنه وسع استثماراتها بعد ذلك الى الزراعة والسياحة والتطوير العقاري بسبب سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار الخاص حيث كانت تتاح متر الأرض للنشاط السياحي بدولار واحد مما أدى الى اجتذاب أعداد كبيرة من المستثمرين السياحيين لاستغلال مقومات السياحة الفريدة في مصر وخاصة على شواطئها على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار أبو العينين الى أن أفريقيا لديها ثروات هائلة، فبها 40% من معادن العالم، و30% من المعادن الحرجة اللازمة للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهي القارة الأكثر شبابا 60% من سكانها تحت سن 25 عام، ولديها أسواق ضخمة. مؤكدا أن ما تحتاجه أفريقيا هو الإدارة الجيدة لهذه الإمكانات والترويج لها.

مطالبا بالترويج لبراند جديد لأفريقيا في سوق الاستثمار العالمي وبعقد مؤتمر استثماري لأفريقيا تعرض فيه 500 فرصة استثمارية مدروسة لجذب الاستثمار العالمي اليها.. مؤكدا أن الاستثمار غير ممكن بدون توافر الامن والاستقرار والبنية التحتية وتكاليف الإنتاج المنافسة.