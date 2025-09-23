ترامب: أنهيت 7 حروب في 7 أشهر.. والأمم المتحدة لم تحاول حتى المساعدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب مثير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه تمكن من إنهاء سبع حروب خلال سبعة أشهر فقط، متهما المنظمة الدولية بعدم تقديم أي دعم يُذكر خلال تلك الجهود.

وأوضح ترامب في كلمته: "أنهيت سبع حروب لا نهاية لها – بين إسرائيل وإيران، ومصر وإثيوبيا، وأرمينيا وأذربيجان، وصربيا وكوسوفو، والهند وباكستان، وغيرها. لم أتلق حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة. كل ما حصلت عليه كان سلالم كهربائية معطلة".

وأضاف: "لم يحقق أي رئيس في العالم ما حققته خلال تلك الأشهر السبعة. ما يهمني ليس الجوائز، بل إنقاذ الأرواح. لقد أنجزت ما لم تستطع المنظمة الدولية ذات الإمكانيات الهائلة تحقيقه".

وهاجم ترامب الأمم المتحدة بشكل مباشر، مؤكدا أن المؤسسة "لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة في مساعيها لوقف الحروب"، وانتقد أيضًا طريقة بناء مقر المنظمة، معتبرًا أن العملية "شابها فساد واضح".

وحذر من أن أكبر تهديد للبشرية يتمثل في "الأسلحة المدمرة التي نملك منها عددا كافيا لتدمير الكوكب".