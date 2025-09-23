قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل
ملك الأردن: الفلسطينيون يعيشون في دوامة قاسية.. والوقت حان لتحقيق السلام
بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
بوينج العالمية تعتزم تحديث أسطول طائرات مصر للطيران
عبدالعاطي: نرفض أي تصورات للتهجير ونؤكد حق الفلسطينين في البقاء على أرضهم
لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن
بالصور

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

آية التيجي

أصبحت بذور اليقطين (Pumpkin Seeds) محور اهتمام واسع لدى خبراء التغذية حول العالم، بعدما أثبتت الدراسات الأجنبية أنها ليست مجرد وجبة خفيفة، بل كنز من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم والعقل.

ويؤكد الأطباء أن تناول بذور اليقطين يوميًا يساعد في تعزيز المناعة، تحسين صحة القلب، تنظيم السكر في الدم، وحتى تحسين النوم، مما يجعلها من الأطعمة الخارقة التي يمكن الاعتماد عليها في النظام الغذائي اليومي، 

وهناك العديد من فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Medical News Today، و WebMD، ومن أهمها ما يلي :

ـ غنية بالعناصر الغذائية الأساسية:
تحتوي على البروتين، الألياف، والدهون الصحية غير المشبعة، إلى جانب معادن مهمة مثل: الماغنيسيوم، الزنك، الحديد، النحاس، الفوسفور، وهي ضرورية لوظائف الجسم المختلفة.

ـ مضادات الأكسدة وتقليل الالتهاب:
بذور اليقطين مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين E، التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

ـ تعزيز صحة القلب وضغط الدم:
بفضل الماغنيسيوم والدهون الصحية، تساعد بذور اليقطين على تحسين ضغط الدم، خفض الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ تحسين جودة النوم:
تحتوي على التربتوفان والماغنيسيوم، وهما عنصران يساهمان في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، ما يساعد على نوم هادئ وعميق.

ـ دعم الخصوبة وصحة البروستاتا:
الزنك الموجود في بذور اليقطين يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الخصوبة عند الرجال، كما تشير بعض الدراسات إلى دورها في تقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

ـ تنظيم مستويات السكر في الدم:
الألياف والماغنيسيوم يساعدان في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري أو للوقاية منه.

ـ تقوية العظام:
محتواها من الماغنيسيوم والفوسفور يجعلها داعمًا قويًا لصحة العظام والوقاية من هشاشتها.

ـ تعزيز المناعة:
المعادن مثل الزنك والنحاس، إلى جانب مضادات الأكسدة، تقوي جهاز المناعة وتقلل فرص الإصابة بالعدوى.

ـ تحسين الهضم ودعم الوزن الصحي:
بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد على تحسين حركة الأمعاء، الإحساس بالشبع، والتحكم في الوزن.

وتؤكد الدراسات أن إدخال بذور اليقطين في النظام الغذائي اليومي يمنح الجسم مزيجًا متكاملاً من العناصر التي تحافظ على الصحة العامة. 

وللاستفادة القصوى، يُفضل تناول بذور اليقطين بكميات معتدلة، ويفضل أن تكون غير مملحة أو محمّصة بطرق غير صحية.

بالصور

فيديو

