رئيس رواندا: أدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادي.. ونرى مصر كشريك قوي

أكد بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، أن رواندا ترى مصر كشريك قوي والتعاون بيننا ملموس وينمو نموا ثابتا .



وقال بول كاجامي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، :" وقعنا اتفاقيات اليوم مبنية على الأسس القوية التي رسخناها ومعا نبني مركزا لرعاية القلب في رواندا بما يعزز علاج امراض القلب في رواندا ".

وتابع بول كاجامي :" مصر تواصل تقديم التدريب المتقدم للعاملين في المجال الطبي في رواندا، وأوجه الشكر لمصر على دعمها لنا في مجال صناعة الدواء ورواندا ومصر يعتمدان على بعضهما البعض في مجال صناعة الدواء ".

ولفت بول كاجامي :" التخصيص المتبادل للأراضي بين مصر ورواندا امر محوري ويمكن البلدان من النفاذ إلى أسواق إقليمية “، مضيفا:” قارتنا تتمتع بميزة الثراء في مجال الموارد الطبيعية".

وتابع بول كاجامي :" سنواصل البناء على التعاون المثمر مع مصر ونود في وضع نظام مستدام للتنمية بما يحقق رفاهية الشعبين ".

وأكمل :" لدينا الزخم الآن لمزيد من تعزيز التعاون مع مصر ونتطلع لمواصلة العمل معا لمعالجة العديد من المشكلات التي نواجهها، مضيفا:" أدعو الرئيس السيسي لزيارة رواندا ".