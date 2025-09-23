برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن رواندا تعكس رؤية مصر لتعزيز نفوذها الاقتصادي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، تمثل توجهًا استراتيجيًا يعكس رؤية مصر في تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.

فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرؤية الرئاسية تستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المصرية في شرق إفريقيا، وتوفير فرص استثمارية حقيقية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والتصنيع، والبنية التحتية، مشددًا على أن رواندا تُعد من الدول الواعدة اقتصاديًا، ولديها إمكانيات كبيرة يمكن البناء عليها لتحقيق شراكات ناجحة تخدم مصالح البلدين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن تحركات القيادة السياسية على هذا المستوى تؤكد أن الملف الاقتصادي الإفريقي أصبح في قلب أولويات الدولة المصرية، ليس فقط من منظور استثماري، بل أيضًا في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز التكامل والتنمية بين دول القارة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بقوة هذا التوجه، وسيتعاون مع الحكومة لضمان تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب المستثمرين وتنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والدول الإفريقية، وعلى رأسها رواندا.