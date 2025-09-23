الرئيس السيسي: نؤكد رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية حيث أطلع رئيس رواندا على الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب الجارية وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رواندا :" أكدت رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، وأنه لا بديل عن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى لإطلاق عملية سياسية جادة تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتابع الرئيس السيسي:" كما شددت على أهمية دعم السلطة الفلسطينية.. لتكون شريكا أساسيا.. فى أى عملية سياسية.. وفى جهود إعادة الإعمار".

وأكمل الرئيس السيسي:"رحبنا بنتائج مؤتمر "حل الدولتين".. الذى عقد فى "نيويورك" يوم أمس، الثانى والعشرين من سبتمبر واعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية بما يعزز حل الدولتين؛ كمسار وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط".

