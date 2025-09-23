الرئيس السيسي: تناولت مع رئيس رواندا سبل تعزيز نقل الخبرات المصريةوتطوير الكفاءات الوطنية فى رواندا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جرى مع رئيس رواندا مباحثات بناءة ومثمرة عكست تطابق الرؤى وصدق النوايا، فى دفع علاقاتنا نحو آفاق أرحب، لاسيما فى مجالات الصحة والتعليم وبناء القدرات، والنقل والتجارة والاستثمار، وإدارة الموارد المائية، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتشييد والبناء.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي:" كما تناولنا سبل تعزيز نقل الخبرات المصرية.. وتقديم الدعم الفنى.. وتطوير الكفاءات الوطنية فى رواندا.. بما يخدم مصالح شعبينا.. ويلبى تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار".

وتابع الرئيس السيسي:" أكدنا خلال اللقاء عزمنا على الارتقاء بمستوى الشراكة بين بلدينا التى تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضى.. والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.. بما يسهم فى ترسيخ التعاون الاقتصادى بين مصر ورواندا".





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية عُقدت فور وصول الرئيس الرواندي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر ورواندا، أعقبها عقد لقاء مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس استهلّ المقابلة بالترحيب بأخيه الرئيس "بول كاجامي"، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ورواندا، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والطبية، مع التركيز على تعظيم فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية، والتشييد والبناء.