بدء مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الرواندي بقصر الاتحادية

بدأت منذ قليل جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، و"بول كاجامي"، رئيس جمهورية رواندا، بقصر الاتحادية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين.

تتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رئيس رواندا بول كاجامي في قصر الاتحادية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

تأتي الزيارة في إطار جهود مصر ورواندا لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.