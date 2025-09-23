الرئيس السيسي: قضية مياه النيل مسألة وجودية لمصر.. ولا نقبل المساس بحقوقنـا المائيـة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تناول قضية مياه النيل مع رئيس رواندا مؤكدا أن هذه القضية تمثل مسألة وجودية لمصر وشعبها وأننــا لا نقبـــل المســــــاس بحقوقنــــــا المائيـــــــة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي :" فى الوقت الذى نبدى فيه انفتاحا كاملا.. على التعاون البناء مع أشقائنا فى دول الحوض.. من أجل إدارة هذا المورد الحيوى، بشكل يحقق التنمية المشتركة.. بعيدا عن منطق الهيمنة أو الإضرار بمصالح أى طرف".

وأضاف الرئيس السيسي:" كما أعربت عن تطلعنا لاستمرار الدور الرواندى الإيجابى فى تعزيز روح التفاهم والتعاون فى منطقة حوض النيل ومراعاة الشواغل المصرية فى هذا الملف المصيرى".

وتابع الرئيس السيسي:" تناولنا كذلك؛ عددا من القضايا الإقليمية والدولية.من بينها الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقي وتطورات الأزمة فى السودان الشقيق .فضلا عن ملفات العمل الإفريقى المشترك".



