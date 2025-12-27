قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال من كبار السن للادلاء باصواتهم في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

قسم المحافظات

يتصدر كبار السن والمعمرون المشهد الانتخابي في جولة الاعادة الثالثة لانتخابات مجلس النواب 2025 ،في رسالة للاجيال الشابة باهمية الدور الايجابى والمشاركة في العملية الانتخابية..

المعمرون وكبار السن يتصدرون  المشهد الانتخابى

تصدر المعمرون وكبار السن المشهد الانتخابى فى أول أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، تلبية لنداء الوطن وتأكيدًا على وعيهم باستثمار حقهم الدستورى فى اختيار المرشح الأفضل لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وتشهد الدوائر الأربعة بمحافظة قنا، منافسة بين 16 مرشحا لاقتناص 8 مقاعد، معظمهم ينتمون لقرى موزعة على مراكز قنا المختلفة، وسط تجهيزات واستعدادات مبكرة من قبل الأجهزة التنفيذية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى العملية الانتخابية، مع تواجد أمنى لتأمين محيط المقرات الانتخابية.

اقبال كثيف

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، إقبال كثيف أمام المقرات الانتخابية الواقعة بمسقط رأسهم المرشحين عقب فتح أبواب اللجان أمام الناخبين، خاصة بلجان القرى، فى محاولة لحسم الأمر لصالح مرشحيهم، فيما تشهد اللجان الأخرى إقبال متواضع. 
 وتشهد الدوائر الأربعة بمحافظة قنا، منافسة بين 16 مرشح لإقتناص 8 مقاعد، معظمهم ينتمون لقرى موزعة على مراكز قنا المختلفة، وسط تجهيزات واستعدادات مبكرة من قبل الأجهزة التنفيذية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى العملية الانتخابية، مع تواجد أمنى لتأمين محيط المقرات الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في الدوائر الإنتخابية الأربعة بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، مع إجراء انتخاباتالإعادة يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨ ديسمبر الجارى، وذلك بعد طعون تقدم بها المرشحين وأحكام قضائية صدرت عن المحكمة الإدارية العليا.

دوائر محافظة قنا

وتضم محافظة قنا  4 دوائر انتخابية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص  ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، موزعين على 9 مراكز بمحافظة قنا، من الشمال إلى الجنوب" أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، دشنا، الوقف، قنا، قفط، قوص، نقادة ".

انتخاب 8 نواب

كما أنهت محافظة قنا، كافة استعدادتها، لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب 8 نواب بالنظام الفردى من أصل 9 مقاعد، بعد فوز النائب فتحى قنديل، بمقعد من الجولة الأولى بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، لتدور المنافسة بالدائرة على مقعدين بين ٤ مرشحين.

الاسكندرية

شهدت إحدى لجان الاقتراع بدائرة الرمل شرق الإسكندرية، اليوم السبت، مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا عكس تمسك المواطنين بحقهم الدستوري في المشاركة السياسية، حيث حرص مسن على الحضور إلى مقر لجنته الانتخابية متكئًا على عصاه للإدلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل.

ولاقى المشهد تفاعلًا من المتواجدين داخل اللجنة، في ظل تنظيم ملحوظ وتيسيرات مقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، بما يضمن أداء العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

وتأتي مشاركة كبار السن ضمن مؤشرات الإقبال التي تشهدها لجان دائرة الرمل خلال جولة الإعادة، وسط متابعة من الجهات المعنية وتأمين كامل لمحيط اللجان، بما يحقق انتظام سير العملية الانتخابية.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة تشرف على العملية الانتخابية، إلى جانب 47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية موزعة على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 744 ألفًا و824 ناخبًا، لهم حق الإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المرشحين المتنافسين خلال يومي 27 و28 ديسمبر 2025.

