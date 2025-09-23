برلماني: تعزيز التعاون مع رواندا يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية العمق الإفريقي لمصر

قالت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، يعكس رؤية استراتيجية عميقة من القيادة السياسية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل القارة الإفريقية، وبخاصة في الدول الواعدة مثل رواندا.

بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع دول إفريقية

وأضافت حسني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تسعى من خلال هذا التوجه إلى بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع دول إفريقية تمتلك مقومات نمو قوية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، ويخلق فرصًا استثمارية حقيقية لكلا الجانبين.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الرواندية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهذه الزيارة الرئاسية والمباحثات رفيعة المستوى تؤكد أن الدولة تمضي قدمًا في تعزيز تواجدها داخل القارة ليس فقط سياسيًا، بل واقتصاديًا وتنمويًا أيضًا.

وشددت النائبة على أن التعاون مع رواندا يمكن أن يمتد إلى مجالات مثل التعليم، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة، وهي مجالات تمثل أولوية لكلا البلدين، ويمكن من خلالها تحقيق مكاسب تنموية مستدامة.

واختتمت حنان حسني تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه بقوة، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من الخطوات التنفيذية لترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية حقيقية على الأرض، تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية وتخدم المصالح المصرية.