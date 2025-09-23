الأهلي ماله .. خالد الغندور يثير الجدل بسبب مباراة حرس الحدود

علق الاعلامي خالد الغندور علي اداء النادي الاهلي اليوم امام حرس الحدود .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" يا جماعة هو بجد في ايه هو الاهلي ماله مستوي لا يسر منافس و لا حبيب ".



أحرز ياسر إبراهيم هدف تقدم النادي الأهلي في شباك حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة اللقاء ٣-٢

ونجح ياسر إبراهيم في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٨٠ بعد صويبة من تريزيجيه من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لترتطم بالقائم الأيسر ليكملها ياسر إبراهيم داخل الشباك.



ونجح إسلام أبو سليمة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٥٣ بعدكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود من ركلة ركنية ارتطمت بطاهر محمد طاهر وسكنت الشباك.

جح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدما على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري

المصري الممتاز.

أحرز نيتس جراديشار هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمد حمدي زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك.