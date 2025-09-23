الشباب والرياضة تستكمل مشروعها القومي بتنفيذ المستوى الثالث لبرنامج المعدّ النفسي الرياضي

تواصل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي – الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي تنفيذ المستوى الثالث من البرنامج القومي لإعداد المعد النفسي الرياضي للدفعة الثانية، وذلك بعد نجاح تطبيقه على الدفعة الأولى خلال يونيو الماضي 2025.

ويُعد المستوى الثالث خطوة متقدمة في مسار البرنامج، حيث يركز على تطبيق وتوظيف المهارات العقلية التي اكتسبها الدارسون في المستويين الأول والثاني، إلى جانب محاور جديدة تشمل:

• الروتين العقلي في الرياضة

• إدارة الانفعالات والتوتر لدى الرياضيين

• الإعداد العقلي في التدريب والمنافسات

• تماسك الفريق والعمل الجماعي

• استخدام التكنولوجيا في الرصد والتتبع

• استراتيجيات التفكير

• التأهيل النفسي بعد الإصابات الرياضية

ويُنفذ المستوى الثالث على مدار أربعة أيام دراسية، ويُختتم في اليوم الخامس بإجراء اختبارات نظرية وتطبيقية، وفقًا للمحتوى العلمي الذي تم تسليمه للمشاركين ليكون مرجعًا عمليًا لهم في عملهم داخل المشروعات القومية والاتحادات الرياضية التي أُدرجوا ضمن أجهزتها الفنية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج القومي للمعد النفسي يمثل أحد أهم أركان استراتيجية الوزارة في بناء الرياضي المتكامل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالإعداد النفسي للرياضيين لا يقل أهمية عن الإعداد البدني والفني، وهو جزء رئيسي من خطة الدولة لدعم الأبطال استعدادًا للاستحقاقات الدولية والأولمبياد القادمة، بما يعزز مكانة مصر الرياضية عالميًا.

ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الدعم النفسي للرياضيين ومواجهة التحديات السلوكية التي يتعرضون لها تحت الضغط، بما يسهم في تحسين الأداء، رفع التركيز، زيادة الدافعية، وتعزيز الانتماء الوطني، وصولًا إلى إعداد جيل من الرياضيين النموذجيين القادرين على تمثيل مصر محليًا ودوليًا بأفضل صورة.