كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة

لاشك أن سؤال كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر ؟، يتردد على لسان كثير من الفتيات اللاتي يأتيهن الخُطاب ولا يكتمل الزواج ، فأول ما يتبادر إلى أذهانهن ومن حولهن من الأقارب والجيران أن السحر والأعمال هي المسئول الأساسي والمتهم الرئيسي، عن وقف حال الفتيات وعدم زواجهن، وهو ما يجعل هذا السؤال: كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر ؟ له جمهور عريض.

كلما تقدم لي عريس

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كيد الشيطان كان ضعيفًا ، وكل هذه الأشياء تزول، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصحنا أن نبدأ بأنفسنا ، قال ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول.

وأوضح “ جمعة ” في إجابته عن سؤال: (أنا فتاة كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج فقيل لي أني معمول لي عمل؟، فهل الأعمال صحيحة ؟، وكيف أفك العمل ؟)، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أيضًا: ( أترى القذاة في عين أخيك وتدع جذع النخلة في عينك).

وأشار إلى أن الخوف أن تكون الفتاة في عينها جذع نخلة ، ولا تراها ، كل شخص يرى نفسه سلطان، فبالنسبة للعريس الذي يرحل ، لماذا تركها هل هناك عادة سيئة أو فعل ما أو مفهوم أو طلبات تسبب النفرة.

معمول لي عمل

وتابع: فيهرب منها ويخاف أن يدخل هذه التجربة ولا يتواءم ذلك معه ، قد يكون ، وأغلب هذه الحالات كذلك، أما مسألة رمي الشيء على الأعمال والسحر، فلا أعرف لماذا لا توجد الأعمال إلا في بلدنا ومنطقتنا فقط، لكن الأعمال موجودة وإنما مع وجودها قليلة، لذا علينا أن نبدأ بما هو منظور.

وأردف : وليس كل شخص عنده ضيق نفسي يعتقد أن السحر قد تسلط عليه وأن الجن قد لبس جسمه، منوهًا بأنه إذا ما انتهينا من هذا السبب وذاك، فلدينا القرآن الكريم.

وأضاف أن القرآن الكريم فضله على كلام الناس كفضل الله تعالى على سائر خلقه ، فهو صفة من صفات الله تعالى لذلك تحرك به الجبال، فتقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة ، وإن لم ينته الأمر فلا علاقة له بالسحر والجن ولا الشياطين، فإن كيد الشيطان كان ضعيفًا.

ونصح ، قائلاً: اقرأوا القرآن ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، السيدة نفيسة -رضي الله تعالى عنها - ختمت القرآن في مدفنها 140 مرة، لينير الله قبرها، وبالفعل أنار ، وكل الناس منجذبة إليها حتى الآن، فقد تعلق قلبها بالله تعالى فضرعت إليه .

أشعر بالضيق حينما يتقدم أحد للزواج بي

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "أشعر بالضيق حينما يتقدم أحد للزواج بي وأرفضه فهل هذا سحر وماذا أفعل؟، بأن السائلة عليها أن تتجنب العقليات الخرافية، وتستخير الله عند تقدم أحد الشباب للزواج منها.

ولفت إلى أن السائلة تشعر بالضيق وعليها أن تبعد نفسها عما يضايقها وتستعين بالله حتى إن كان في الأمر خير يشرح قلبها إليه، وإن كان فيه شر يصرف قلبها عنه ويرضيها بما هو خير.

كلما تقدم لي عريس تركني

وورد عن سبب حال بعض الفتيات الذي يقول كلما تقدم لي عريس تركني، أنه ينبغي بداية أن نبحث عن الأسباب المعروفة لعدم مجيء الخطاب لإتمام مراسيم الزواج، فقد يكون السبب هو استقبالنا الفاتر لهم.

وقد يكون السبب هو طريقة التعامل والكلام أو المعاملة من أحد أفراد الأسرة، وقد يكون الخلل في الشاب المتقدم فبعضهم يسرع ويتقدم دون أن يخبر أهله الذين ربما يكونون قد أعدوا له فتاة أخرى من أقربائه.

وقد يكون الشاب غير مستعد للزواج، وربما احتاج لفترة حتى يسأل عن أحوال أسرتكم ومن حقكم أيضاً أن تتعرفوا على أسرة الشاب المتقدم وتعرفوا أحواله وقدرته على تحمل المسئوليات وقبل ذلك محافظته على الصلوات وطاعته لرب الأرض والسموات.

وتُحسن الفتاة إذا حرصت على صلاة الاستخارة فلن يخيب إنسان يستخير ربه، ويستشير الصالحين والصالحات، فعليها أن تستمر على هذا المنهج وتشغل نفسها بطاعة الله وتقواه في السر والعلن.

ويقول الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[الطلاق:4]، ويقول سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)[الطلاق:2-3]، فلتحافظ الفتاة على سترها وحجابها، ولتجتهد في طاعة والديها وفعل الخير ومساعدة من يحتاج للمساعدة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

وورد بالنسبة لمسألة العمل والسحر، فإنه يؤسف أن نقول: إن بعض الأشرار قد تخصصوا في إلحاق الضرر بالناس عن طريق الذهاب للسحرة الكفرة والعياذ بالله، والمسلم يحصن نفسه من تلك الشرور بمحافظته على أذكار الصباح والمساء وخاصة المعوذتين وخواتيم البقرة، وآية الكرسي.

ويستطيع أن يعالج نفسه بتلاوة القرآن وذكر الرحمن، ولا يجوز للمسلم أن يعالج السحر بالسحر، وذلك بالذهاب للدجالين الذي لا يؤتمنون على الأعراض والأسرار، فإن هذا مدخل عظيم لخسارة الدنيا وضياع الدين.

كلما يتقدم لي عريس لا يكتمل الأمر فماذا أفعل

وأوصى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال: كلما يتقدم لي عريس لا يكتمل الأمر فماذا أفعل ؟، قائلاً: التزمي بترديد أذكار الصباح والمساء، والمعوذتين، وادعي الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك الزوج الصالح، ورددي دعاء: ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )، وسيرزقك الله بشريك حياتك.