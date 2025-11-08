قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك.

إستعدادات الأهلي:

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر".

وإليكم الصور:

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تتجدد المواجهة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، في نسختها الـ23، وهي المباراة رقم 10 التي تجمع القطبين في تاريخ البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

 

ويعد الأهلي والزمالك أكثر فريقين تواجها في تاريخ كأس السوبر، رغم اعتذار الزمالك عن المشاركة في بعض النسخ السابقة، إلا أن الصدام بينهما ظل دائمًا العنوان الأبرز للبطولة.

التاريخ يميل بوضوح لصالح الأهلي الذي حسم 7 انتصارات من أصل 9 مواجهات سابقة أمام الزمالك، من بينها 3 انتصارات بركلات الترجيح، بينما فاز الزمالك مرتين فقط، وكلاهما أيضًا عبر ركلات الترجيح.

نتائج مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري:

  • 2003: الأهلي 0-0 الزمالك (فوز الأهلي بركلات الترجيح 3-1)
  • 2008: الأهلي 2-0 الزمالك
  • 2014: الأهلي 0-0 الزمالك (فوز الأهلي بركلات الترجيح 5-4)
  • 2015: الأهلي 3-2 الزمالك
  • 2016: الزمالك 0-0 الأهلي (فوز الزمالك بركلات الترجيح 3-1)
  • 2018: الأهلي 3-2 الزمالك
  • 2019: الزمالك 0-0 الأهلي (فوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3)
  • 2021: الأهلي 2-0 الزمالك
  • 2024: الأهلي 0-0 الزمالك (فوز الأهلي بركلات الترجيح 7-6)

موعد نهائي السوبر المصري 2025

تقام مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.

بلغ الأهلي النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأبيض بركلات الترجيح.

المواجهة المرتقبة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتاريخ، إذ يسعى الأهلي لتعزيز هيمنته على البطولة، بينما يأمل الزمالك في كسر التفوق الأحمر وانتزاع اللقب التاسع له في تاريخ السوبر.

