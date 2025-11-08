قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
220 ألف جنيه.. 4 أماكن متاحة لسداد تكاليف حج القرعة 2026
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة
لماذا تجلى الله على جبل الطور وكلم عليه سيدنا موسى .. ما الذي يميزه؟
برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور
الدفاع الروسية تعلن تدمير 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
روسيا : صد هجوم لمسيرات أوكرانية في 6 مناطق بمقاطعة روستوف سلوسار
خالد سليم بشارك حنان مطاوع البطولة في مسلسل المصيدة رمضان 2026
وفاة الشقيق الأكبر للفنان حميد الشاعري
هشام نصر: روح الزمالك وراء هزيمة بيراميدز ودعم كامل لـ عبد الرؤوف
ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب؟.. علي جمعة يوصي بـ10 أذكار
رياضة

هشام نصر: روح الزمالك وراء هزيمة بيراميدز ودعم كامل لـ عبد الرؤوف

رباب الهواري

أكد المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن البداية التي قدّمها المدير الفني أحمد عبد الرؤوف جاءت أكثر من موفقة، مشيرًا إلى أنه يتمتع بثبات انفعالي ورؤية فنية واضحة انعكست سريعًا على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

روح جديدة داخل الفريق

وأوضح نصر أن الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي كانا العامل الأبرز في الفوز المستحق على بيراميدز، رغم قوة المنافس، مؤكدًا أن تلك الروح تمثل ملامح جديدة داخل صفوف الزمالك تعكس حالة من التماسك والإصرار لدى اللاعبين.

انتصار مستحق رغم قوة بيراميدز

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن بيراميدز فريق منظم ويملك عناصر مميزة، إلا أن حماس لاعبي الزمالك والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني رجّح كفة الفريق الأبيض في اللقاء، مشيدًا بالمستوى الجماعي الذي قدّمه اللاعبون.

إشادة بعواد ودور القادة داخل الفريق

أشاد نصر بالحارس محمد عواد، مؤكدًا أنه يثبت في كل مباراة أنه حارس كبير يتحمل المسؤولية بثقة واقتدار، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به اللاعبون الكبار في نقل الخبرات والثقة إلى زملائهم داخل الفريق، خاصة في المواعيد الكبرى.

دعم إداري كامل لعبد الرؤوف

وأشار نصر إلى أن مجلس إدارة الزمالك يمنح عبد الرؤوف دعماً كاملاً منذ توليه المسؤولية، إيمانًا بقدراته الفنية والعلمية، موضحًا أن مواجهات الأهلي والزمالك تظل دائمًا خارج أي حسابات فنية أو منطقية.

رسالة للجماهير قبل السوبر المصري

واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز على بيراميدز منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، موجّهًا رسالة شكر لجماهير الزمالك قائلاً: “شكراً قليل في حقهم.. دعمهم الدائم هو سر قوتنا وحافزنا الأكبر لتحقيق الانتصارات.


 

الزمالك بيراميدز اخبار الزمالك السوبر المصرى

