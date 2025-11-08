قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري

أكد ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن ما يتم تداوله بشأن نية إدارة النادي التعاقد مع مدير فني جديد لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن الثقة الكاملة ما زالت في المدرب أحمد عبد الرؤوف وجهازه المعاون قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

دعم كامل لـ عبد الرؤوف وجهازه الفني

وقال غريب في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية إن أي حديث عن مدرب جديد للزمالك في الوقت الحالي “غير مقبول تمامًا”، موضحًا أن قرار الإدارة واضح وصريح بدعم الجهاز الفني الحالي دون أي نية للتغيير قبل المباراة الهامة.

وأضاف أن إدارة النادي كانت حاسمة منذ توجيه الشكر للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث تم الإعلان عن تعيين عبد الرؤوف مديرًا فنيًا للفريق الأول، مؤكدًا أن هذا القرار جاء عن قناعة كاملة بإمكانياته وقدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.
 

تفاصيل رحيل فيريرا وجهازه المعاون

وتابع رئيس المنظومة الإعلامية أن الإدارة كانت قد دخلت في مفاوضات مع بعض أفراد الجهاز المعاون لفيريرا، وعلى رأسهم مدرب حراس المرمى ومخطط الأحمال، للبقاء ضمن التشكيل الفني الجديد، خاصة قبل سفر الفريق إلى أبوظبي استعدادًا لمباراة السوبر.

إلا أن هذه المفاوضات لم تكتمل، بعد تمسك فيريرا برحيل جهازه الفني بالكامل معه، وهو ما احترمته إدارة الزمالك وقررت بدء مرحلة جديدة بقيادة مصرية خالصة.

التركيز على مباراة الأهلي

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز النادي والجهاز الفني واللاعبين ينصب حاليًا على الاستعداد لمباراة الأهلي، مشددًا على أن الزمالك يثق في قدرة عبد الرؤوف على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء في البطولة المنتظرة


 

