أحمد عبد الرؤوف: تأهل الزمالك مستحق.. وهدفنا الفوز بالبطولة رغم صعوبة الظروف

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، موجهًا التهنئة إلى جماهير القلعة البيضاء على هذا الانتصار الغالي.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك لجماهير الزمالك الفوز، المباراة كانت صعبة، واعتمدنا في الشوط الأول على التحولات الهجومية وغلق مفاتيح لعب بيراميدز، وفرضت علينا بعض التغييرات بسبب الإصابات".

وأضاف: "نعمل في ظروف صعبة، لكن هدفنا واضح وهو الفوز بالبطولة ، ووضعت محمود بنتايج أمام أحمد فتوح في مواجهة محمد الشيبي لغلق الجبهة اليمنى لبيراميدز، وعانينا من ضيق الوقت قبل اللقاء، لكننا حاولنا تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن".

وأوضح المدير الفني للزمالك أن فريقه واجه أقوى فريق في أفريقيا، و المباراة لم تشهد فرصًا كثيرة من الفريقين، والأهم كان التأهل للنهائي، وهو ما تحقق في النهاية".

وتابع: «كنت أعلم جيدًا أهمية ظهيري بيراميدز في بناء الهجمات، و ركزت على التحولات، لكنها لم تكن فعالة بالشكل المطلوب، و ⁠حاولنا توزيع المجهود على شوطي اللقاء تفادياً للإجهاد البدني ".

وواصل المدير الفني:" شيكو بانزا قدم أداءً جيدًا، في حين كان خروج أحمد شريف بسبب عودته من الإصابة وليس لسوء مستواه، وقدّم المطلوب منه في الدقائق التي شارك فيها".

وكشف عبد الرؤوف عن حجم الضغوط التي يعيشها في الفترة الأخيرة، قائلًا: «لم أنم منذ ثلاثة أيام من شدة التفكير في كل تفاصيل المباراة والتحضير لكل الجوانب الفنية".

وعن استعداداته للنهائي، قال: «لا أريد أن يدخل اللاعبون في حالة شد عصبي مبالغ فيها، وأركز على تهدئة الأجواء وتجهيزهم نفسيًا بأفضل شكل ممكن".

واختتم المدير الفني تصريحاته موضحًا أسباب غياب بعض اللاعبين قائلًا:" محمد صبحي لم يشارك بسبب الإصابة، والجميع شاهد خروجه أمام طلائع الجيش، بينما عبد الله السعيد لم يبدأ اللقاء لأنه خاض مباراة الجيش بالكامل وكان يعاني من الإجهاد".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.