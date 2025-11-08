قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
قاضي أمريكي: إرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون غير قانوني
من بينها قسيمة الزواج.. مستندات تحصل عليها من ماكينة الأحوال المدنية
خالد الغندور: أتمنى يكون لدى الزمالك لاعبين مثل بن شرقي وتريزيجيه
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر بدعة؟.. الإفتاء: جائزة بشرط
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
الأرصاد: البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية.. وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات
على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته
فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد
ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين
رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير
ما هي علامات الفجر الصادق؟.. لا تصليه إلا إذا رأيت 3 أشياء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد الغندور: أتمنى يكون لدى الزمالك لاعبين مثل بن شرقي وتريزيجيه

ميرنا محمود

أشاد الإعلامي خالد الغندور  بنجمي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور: الأهلي يمتلك لاعبين رائعين و أتمنى أن يكون لدي لاعبين في الزمالك مثل بن شرقي وتريزيجيه.

موعد مباراة الأهلى والزمالك 
يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلى يوم الأحد المقبل 9 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستنقل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قنوات: دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وأون سبورت.

ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

يحصل الفريق الفائز بلقب السوبر المصرى على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، ويحصل كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن مسابقة السوبر المصري تجمع كل من: بطل الدوري الأهلي، وبطل الكأس الزمالك، وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى وصيف الدوري بيراميدز بالكارت الذهبي.

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

الارصاد الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر يرد على فهم خاطئ للحديث "من كانت له أرض فليزرعها"

دفن الميت

ما يجب فعله عند دفن الميت.. الإفتاء تحذر: هذا الفعل حرام شراعا

القرآن

باحث بمرصد الأزهر: القرآن مدرسة متكاملة في ترشيد القوة وتحقيق العدل

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

