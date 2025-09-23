مصر تستضيف بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه

تستضيف مصر منافسات بطولة شمال أفريقيا والتى تقام بصالة 2 باستاد القاهرة الدولى يومى 27 و 28 سبتمبر الجارى لمنتخبات الناشئين تحت 14 سنة والشباب وتحت 21 سنة

وتشهد البطولة تنظيم منافسات لذوى القدرات الخاصة " باراكاراتيه" بنات وأولاد

ويقيم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، على هامش البطولة، دورة دولية للمدربين والحكام لتنمية قدراتهم وصول مواهبهم ومهاراتهم حيث تقام دورة الحكام أيام 24. و 25. و26 سبتمبر، بينما تقام دورة المدربين أيام 25. و 26 من نفس الشهر

من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ان الجميع داخل الاتحاد يعمل على قدم وساق استعدادا لاستضافة البطولة وخروجه فى أفضل صورة مثلما اعتاد الاتحاد فى البطولات التى تم استضافتها خلال الفترة الماضية والتى لاقت اشادات دولية واسعة

.وأضاف رئيس الاتحاد أن هناك اجتماعات متواصلة مع جميع لجان البطولة المختلفة مع مسئولى الاتحاد لمتابعة كافة الاستعدادات وكذلك تذليل اى عقبات تواجه الأمور التنظيمية