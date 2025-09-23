قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم، قرارا عاجلا بشأن تدريس مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

حيث قالت مديريات التربية والتعليم أنه بناء على التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومستشار مادة الرياضيات بالوزارة بشأن تدريس مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي يقوم بالتدريس معلم متخصص و ليس بالأجر،  مشددة على مديري المدارس بتنفيذ هذه التعليمات.

وعلى جانب اخر قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،  بافتتاح مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع بنك التنمية الألماني.

وتمتد المدرسة على مساحة ١٨٥٠ مترًا مربعًا، وتضم ١١ فصلًا دراسيًا (٦ فصول ابتدائي، ٣ فصول إعدادي، وفصلين لرياض الأطفال) بطاقة استيعابية تبلغ ٣٦٠ طالبًا وطالبة.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمكتبات، واطمأنا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول، وتوافر الوسائل التعليمية الحديثة لضمان انتظام العملية التعليمية بجدية. 

كما حرص الوزير على إجراء حوار مع التلاميذ للتعرف على التزامهم بالحضور وانطباعاتهم عن المدرسة، ووجه لهم رسائل تشجيعية تحثهم على الجد والاجتهاد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار جهود الوزارة لخدمة أبناء القرية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم.

وشدد الوزير على أهمية التزام الطلاب بالانضباط داخل المدارس والالتزام بالحضور، بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

كما أوضح الوزير أن نجاح العملية التعليمية يعتمد على التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، موجهاً الشكر للمعلمين على جهودهم وحرصهم على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول، ومؤكدًا أن انتظام الطلاب داخل الفصول يمثل الخطوة الأولى لضمان جودة التعليم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور خارج المدرسة، ودار حوار مفتوح حول آرائهم في نظام البكالوريا، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

وشدد الوزير خلال لقائه بأولياء الأمور على أهمية التزام أبنائهم الطلاب بالحضور اليومي إلى المدارس، موضحًا أن الانضباط يمثل حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية.

جيب جلاديتور

قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

هواوي

هواوي تطلق هاتف nova 14 Pro بكاميرا خارقة وسعر مذهل

هاتف iQOO 15

تسريبات تكشف مواصفات وسعر هاتف iQOO 15.. الأقوى في تاريخ vivo

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

