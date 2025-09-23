قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
بالصور

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

أحمد إبراهيم

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

شارك في المؤتمر الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما رئيس المهرجان، والدكتور سمير فرج مدير المهرجان، والناقدة غادة شاهين المدير الفني، والناقد أحمد سعد الدين الأمين العام للجمعية.

شهد المؤتمر الإعلان عن مسابقات المهرجان ولجان التحكيم والدول المشاركة، إضافةً إلى عدد الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة، وذلك بحضور قيادات المهرجان ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وقال الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن دورة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث سيتم عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

وأضاف «أباظة» أن المهرجان يحظى بدعم كبير من العديد من الجهات، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيقام في مكتبة الإسكندرية، بينما تُعرض الأفلام في مختلف دور العرض السينمائي بالإسكندرية، ويُختتم المهرجان بحفل يقام داخل حديقة أنطونيادس.

وأعرب الدكتور سمير فرج، مدير المهرجان، عن سعادته بانطلاق الدورة الحادية والأربعين، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية هي أصل الثقافة والمعرفة والجمال، ولها تاريخ عريق.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للأنشطة الفنية والثقافية وتعزيز مكانة المدينة كمنارة للفن والثقافة على مستوى دول البحر المتوسط.

مهرجان الإسكندرية السينمائي فعاليات مهرجان الأسكندرية الدورة ٤١ من مهرجان الإسكندرية

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

