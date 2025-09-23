فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

شهد إطلاق سلسلة “آيفون 17” الجديدة موجة من الانتقادات الواسعة لشركة “أبل”، بعد أن فوجئ مستخدمون بوجود خدوش واضحة على بعض الأجهزة منذ اليوم الأول للطرح، خاصة في طرازات “برو” و”برو ماكس” باللون الأزرق الداكن.

كما أُثيرت شكاوى من قابلية نسخة “آيفون إير” الأسود للخدش بسهولة، إضافة إلى أزمة شاحن “MagSafe” الذي يترك علامات دائرية على ظهر الهواتف.





الانتقادات تحولت إلى تريند عالمي على منصات التواصل، خصوصًا في الصين، مما أعاد للأذهان مشكلات مشابهة واجهتها الشركة في إصدارات سابقة.





ويرى محللون أن الأزمة قد تؤثر على مبيعات “أبل” وسط المنافسة المتزايدة عالميًا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.