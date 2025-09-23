أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يأسف لغياب الرئيس الفلسطيني عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ، :" أدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك".

وتابع أردوغان:" العالم يشهد أحداثا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة".

وأكمل أردوغان: هناك إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح حرب في غزة".

ولفت أردوغان: الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، والإبادة الجماعية مستمرة في غزة منذ أكثر من 700 يوم".

