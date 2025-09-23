رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: آلاف الأطفال في غزة يأكلون الرمال ويشربون مياه ملوثة

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن آلاف الأطفال في غزة يأكلون الرمال ويشربون مياها ملوثة.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة:" عندما يقتل مدنيون بغزة هل القانون الإنساني هو الذي أخفق في حمايتهم".

وفي سياق متصل، ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا اليوم (الثلاثاء)، الجهود المصرية المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الشوا، في مداخلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، :"نتابع هذا الدور المصري الكبير في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة والحرص على إيصالها إلى مختلف مناطق القطاع ومدينة غزة بشكل خاص والتي تعاني بشدة من الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل وفرض النزوح القسري على أبناء الشعب الفلسطيني".



وأكد أن مصر تلعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية وتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني سواء في الإيواء أو الغذاء أو في المساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإغاثية المختلفة، موجها في الوقت نفسه رسالة شكر للجنة المصرية في غزة بعد إنقاذها الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه من ويلات القصف الإسرائيلي.

