قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر في طليعة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

سفير بريطانيا بالقاهرة
سفير بريطانيا بالقاهرة
أ ش أ

 أكد السفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون-ريتشاردسون، أن مصر في طليعة الجهود الرامية إلى التوسط في محادثات السلام من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أدت دورا محوريا وحيويا في تقديم المساعدات الإنسانية حيث يمر أكثر من 70% من هذه المساعدات عبر الأراضي المصرية إلى غزة، فضلا عن توفير العلاج الطبي الأساسي للفلسطينيين المحتاجين إليه.

وقال برايسون - في لقاء خاص مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم - "نتطلع للعمل مع مصر عن كثب في إطار خطة السلام بهدف إيجاد سبيل للانتقال من وقف إطلاق النار إلى تسوية دائمة تنهي هذا الصراع".

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في يوليو الماضي عن بعض الخطوات التي كنا نود تحقيقها وأهمها وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني ووقف التوسع الاستيطاني والالتزام الواضح بحل الدولتين.

وأشار إلى أن بريطانيا كانت واضحة، أنه إذا لم يحدث أي تقدم في تلك الخطوات فستتجه للاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى أنها خطوة أساسية لإحياء الأمل في السلام وفتح الطريق أمام تسوية سياسية دائمة، موضحا أن بلاده ترى خطوة الاعتراف بفلسطين أساسية والطريق الوحيد نحو حل دائم هو حل الدولتين وهو أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وقال "نعمل مع شركائنا بما في ذلك مصر على وضع إطار للسلام، لننتقل من وقف إطلاق النار فى غزة إلى تسوية دائمة"..مضيفا "لقد تواصلنا مع السلطة الفلسطينية، حيث بعث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، كما أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستتواصل قريبا مع نظيرتها الفلسطينية، وتم فتح سفارة فلسطينية في لندن لأول مرة، ونعمل على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية". 


وأكد السفير البريطاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات معمقة مع رئيس الوزراء البريطاني ستارمر حول السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الجميع متفقون على أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد تسوية سلمية دائمة، وسيتم مواصلة العمل على هذه الجهود معا في نيويورك خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن السبيل إلى ضمان مستقبل أمن ومزدهر للفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في حل الدولتين، مشيرا إلى أن هذا ما ستركز عليه جميع الجهود والتحركات، والدفع بهذا المسار قدما.

وتوقع برايسون رؤية اعتراف المزيد من الحلفاء والشركاء بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب، مشددا على أن وقف إطلاق النار في غزة هو الخطوة الأولى وبالغة الأهمية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول للمساعدات الإغاثية وإطلاق سراح المحتجزين وتمهيد الطريق لحل دائم للصراع.
 

السفير مصر النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

ربة منزل تتخلص من حياتها في المنوفية

تعاني من اضطرابات نفسية.. ربة منزل تنهي حياتها في المنوفية

أرشيفية

وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة في القاهرة الجديدة

أرشيفية

تأجيل دعوى تعويض ضد الزمالك لظهور رقم سيدة في إعلان الدباغ

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد