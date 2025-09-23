قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

أ ش أ

ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا اليوم (الثلاثاء)، الجهود المصرية المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الشوا، في مداخلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، :"نتابع هذا الدور المصري الكبير في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة والحرص على إيصالها إلى مختلف مناطق القطاع ومدينة غزة بشكل خاص والتي تعاني بشدة من الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي المتواصل وفرض النزوح القسري على أبناء الشعب الفلسطيني". 


وأكد أن مصر تلعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية وتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني سواء في الإيواء أو الغذاء أو في المساعدات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإغاثية المختلفة، موجها في الوقت نفسه رسالة شكر للجنة المصرية في غزة بعد إنقاذها الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه من ويلات القصف الإسرائيلي. 

وشدد الشوا على الأهمية القصوى التي توليها مصر عبر التاريخ ومنذ بداية العدوان لوقف العدوان والعمل في اتجاه توفير جميع احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما بمناطق النزوح.

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

