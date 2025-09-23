العدوان متواصل.. أكثر من 65 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 65,382 شهيدًا و166,985 مصابًا، في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية دموية في العصر الحديث.

استهداف ممنهج لمراكز توزيع المساعدات

وفي تطور مأساوي جديد، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات إلى 2,526 شهيدًا وأكثر من 18,511 مصابًا، نتيجة الاستهداف المباشر لتجمعات المدنيين الذين يصطفون للحصول على الغذاء والماء تحت الحصار الخانق.

وأكدت الوزارة أن هذا النمط المتكرر من الاستهداف يعكس نية واضحة لتجويع السكان وإفشال الجهود الإنسانية، في ظل غياب المساءلة الدولية.