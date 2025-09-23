خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة ، إلى أن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ولفت التقرير، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 65,382 شهيدًا و 166,985 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,823 شهيدًا و 54,944 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش وخلال الـ24 ساعة الماضية فقد تم تسجيل 3 شهداء و 15 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,526 شهيدًا وأكثر من 18,511 إصابة.